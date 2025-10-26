Ingresar
En vivo: Quimsa enfrenta a Corinthians en Brasil buscando la clasificación a los cuartos de la Liga Sudamericana

La Fusión irá por un nuevo triunfo en San Pablo para avanzar a la siguiente fase del certamen continental. Arranca a las 19.10.

Hoy 19:20

Quimsa buscará esta tarde sellar su clasificación a los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto 2025 cuando enfrente a Corinthians en San Pablo. El partido, correspondiente al Grupo C, comenzará a las 19.10 y promete ser un duelo decisivo por la continuidad en el certamen continental.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

