Jorge Macri: "Lo peor de las elecciones no son los resultados, sino que la gente no vote”

El jefe de Gobierno porteño se mostró conforme con el desarrollo de la jornada electoral y valoró el sistema de votación en la Ciudad.

Hoy 10:30

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, votó este domingo y destacó la gran afluencia de votantes durante la mañana. “Vino mucha gente, creo que más que cuando me tocaba votar a mí”, dijo con optimismo tras emitir su sufragio.

Macri celebró la implementación del sistema de Boleta Única Electrónica en la Ciudad y consideró que “le otorga agilidad y transparencia al proceso electoral”. En esa línea, agregó: “Estoy contento de que tengamos boleta única en papel y electrónica para votar en la Ciudad. Es simple y rápida”.

El mandatario porteño también hizo referencia a la participación de su espacio político en estas elecciones. “A mí no me toca ser candidato, pero nuestro candidato en la lista forma parte del acuerdo con La Libertad Avanza, tanto en la Ciudad como en la Provincia. Se trabajó bien; cada uno cumple su rol. Una cosa es ser candidato y otra ser funcionario”, explicó.

Jorge Macri insistió en la importancia de la participación ciudadana y convocó a concurrir a las urnas. “Lo importante es que hoy va a votar mucha gente. Festejo que lo puedan hacer y que puedan expresar su participación. La elección es simple y rápida: invito a todos a venir a votar”, afirmó.

Por último, subrayó: “En la Ciudad estamos acostumbrados a la boleta única electrónica, que es más cómoda. Espero que en otras provincias donde no la usan con frecuencia también sea fácil y simple”.

Consultado sobre si mantuvo diálogo con el Presidente, respondió brevemente: “No hablé con el presidente”.