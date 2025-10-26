Votó Cioccolani: "Esperamos que Santiago elija otra alternativa"

El candidato a gobernador por la Libertad Avanza votó después de las 10 en la escuela Ricardo Rojas.

Minutos después de las 10 de la mañana votó en la escuela Ricardo Rojas el candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Ítalo Cioccolani, quien se mostró optimista de cara a los resultados de los comicios que renovarán autoridades en toda la provincia.

El actual titular de Anses expresó su anhelo de que la gente "de Santiago elija otra alternativa" y pidió que el día "transcurra en paz y tranquilidad".

"La expectativa que tenemos es la máxima porque tenemos buenas mediciones realizadas inclusive en el extranjero. Después de las 20 horas vamos a tener resultados que marquen tendencias", dijo.

Además, señaló que el nuevo sistema de votación "fue muy bien entendido por la gente" en relación con la incorporación de la Boleta Única de Papel para las elecciones nacionales que se utiliza junto a la boleta partidaria, para elegir candidatos provinciales.

"Vamos a esperar en nuestra sede de 24 de septiembre lo resultados", dijo finalmente.