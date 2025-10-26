Verónica Larcher tras sufragar: “Hoy los santiagueños tienen que elegir libremente”

La candidata a gobernadora por el Frente Renovador emitió su voto en el Colegio Secundario Jorge Newbery.

Hoy 11:04

Verónica Larcher, quien se postula como candidata a gobernadora por el Frente Renovador por primera vez, votó este domingo en el Colegio Secundario Jorge Newbery. Tras sufragar, reflexionó sobre la responsabilidad de los votantes y el valor de elegir a quienes representan a la provincia.

“El santiagueño hoy tiene que elegir, no venir porque le digan o le den algo, tienen que venir a votar libremente”, señaló Larcher, quien destacó que su expectativa es positiva tras recorrer la Capital y La Banda, donde recibió un fuerte respaldo ciudadano.

La candidata resaltó además la importancia de conocer a los candidatos y su trayectoria: “Se subestima mucho al electorado. Santiago sabe quiénes son las fuerzas políticas, en mi apreciación no están votando partidos, están buscando a las personas”.

Larcher recordó que el 10 de diciembre dejará su banca de diputada, y agradeció al partido y a Pablo Mirolo por confiar en ella como representante del frente.

Finalmente, subrayó la relevancia de elegir también diputados provinciales: “Va a ser muy importante también tener un buen número de diputados en la Cámara para analizar las leyes que Santiago necesita”, concluyó.