Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 OCT 2025 | 24º
X
Locales

Verónica Larcher tras sufragar: “Hoy los santiagueños tienen que elegir libremente”

La candidata a gobernadora por el Frente Renovador emitió su voto en el Colegio Secundario Jorge Newbery.

Hoy 11:04

Verónica Larcher, quien se postula como candidata a gobernadora por el Frente Renovador por primera vez, votó este domingo en el Colegio Secundario Jorge Newbery. Tras sufragar, reflexionó sobre la responsabilidad de los votantes y el valor de elegir a quienes representan a la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El santiagueño hoy tiene que elegir, no venir porque le digan o le den algo, tienen que venir a votar libremente”, señaló Larcher, quien destacó que su expectativa es positiva tras recorrer la Capital y La Banda, donde recibió un fuerte respaldo ciudadano.

La candidata resaltó además la importancia de conocer a los candidatos y su trayectoria: “Se subestima mucho al electorado. Santiago sabe quiénes son las fuerzas políticas, en mi apreciación no están votando partidos, están buscando a las personas”.

Larcher recordó que el 10 de diciembre dejará su banca de diputada, y agradeció al partido y a Pablo Mirolo por confiar en ella como representante del frente.

Finalmente, subrayó la relevancia de elegir también diputados provinciales: “Va a ser muy importante también tener un buen número de diputados en la Cámara para analizar las leyes que Santiago necesita”, concluyó.

TEMAS Elecciones 2025

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dónde voto este domingo 26 de octubre en Santiago del Estero: consultá el padrón electoral
  2. 2. Viajó de Chaco a La Banda para conocer a una joven y terminó denunciado por acoso
  3. 3. ¿Se puede ir a votar con el DNI digital? Estos son los documentos válidos para emitir el voto en las elecciones 2025
  4. 4. Santiago del Estero elige gobernador, legisladores y autoridades municipales este domingo
  5. 5. En vivo: con Mastantuono en el banco, Real Madrid y Barcelona chocan en el Bernabéu en una nueva edición del clásico
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT