Votó Javier Milei, saludó a la gente, pero evitó dar declaraciones a la prensa

El presidente de la Nación emitió su sufragio en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Hoy 11:54

El presidente Javier Milei votó este domingo en las elecciones legislativas 2025 en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro.

Milei llegó minutos después de las 11 de la mañana, acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El primer mandatario saludó a los militantes antes de entrar al centro de votación y tuvo que esperar algunos minutos para poder votar.

Una vez que votó, el Presidente se sacó la habitual foto antes de meter la boleta y luego salió del edificio universitario.

A la salida se sacó fotos con los militantes que lo esperaban en la puerta y se retiró del lugar sin hacer declaraciones con la prensa.

Más tarde, en su cuenta personal de la red social X (exTwitter), escribió: "Ya cumplí con mi deber cívico. Fin".

