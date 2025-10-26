Mariana Morales: “Definimos el destino de Santiago del Estero y qué tipo de provincia queremos construir”

La candidata a diputada provincial por el Frente Unidos para el Futuro emitió su voto y destacó la importancia de participar activamente en una jornada electoral que consideró “decisiva para el futuro de Santiago del Estero”.

Hoy 11:17

En diálogo con la prensa, Morales expresó su alegría y entusiasmo por el desarrollo de los comicios: “Estamos muy contentos, con mucha expectativa. Desde nuestro espacio político hemos trabajado mucho, con compromiso y convicción. Todo el equipo está participando con responsabilidad, y estamos viviendo una jornada electoral muy agradable, con mucha esperanza".

Consultada sobre el movimiento en los establecimientos educativos, la candidata indicó que la participación crecía con el correr de las horas: “Es temprano todavía, pero ya se ve más concurrencia. Hay movimiento en cada una de las escuelas y nuestros responsables nos informan que todo se desarrolla con normalidad. Los movilizadores están acompañando a los vecinos, y eso demuestra el compromiso de la militancia y de la ciudadanía".

Morales subrayó el valor de este acto democrático y la necesidad de que todos los santiagueños ejerzan su derecho al voto: “Hoy celebramos la democracia, pero también definimos el destino de Santiago del Estero para los próximos cuatro años. Es una jornada para reflexionar sobre qué tipo de provincia queremos construir y cómo podemos colaborar en su desarrollo. Participar es una decisión muy importante que debemos inculcar en cada ciudadano".

Asimismo, hizo un llamado a quienes aún no habían votado para que se acerquen a hacerlo: “Invitamos a todos los santiagueños a participar, a venir a tomar esta decisión tan importante junto a nosotros. Cada voto cuenta, cada voto fortalece la democracia y el futuro de nuestra provincia".

Finalmente, destacó con orgullo la participación activa de la juventud en la jornada electoral: “He visto mucha gente joven trabajando en cada espacio político, y eso me llena de orgullo. Depende mucho de ellos la posibilidad de transformar, de generar nuevas oportunidades e ideas. La participación de los jóvenes es fundamental para construir una provincia con futuro".