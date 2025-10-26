Claudia Achával: “Es un día para celebrar la democracia”

La candidata a diputada provincial por el Frente Unidos para el Futuro, Claudia Achával, emitió su voto en horas de la mañana y destacó la importancia de esta jornada electoral, marcada por la participación y el compromiso ciudadano.

Hoy 11:25

En diálogo con la prensa, Achával expresó su alegría por vivir una jornada democrática en un clima de entusiasmo y organización: “Es una muy buena mañana, cumpliendo mi deber cívico con mucho entusiasmo y alegría por la participación de los vecinos. Es un día para celebrar la democracia".

Consultada sobre las expectativas del espacio político, la candidata subrayó el trabajo conjunto de la militancia y la responsabilidad asumida por todos los sectores que integran el frente: “Esperamos que todos los ciudadanos participen. Nuestros fiscales desde temprano están cumpliendo su responsabilidad, defendiendo el voto en cada escuela asignada. Cada compañero está trabajando en los centros de movilización, organizados, llevando a los vecinos y a las familias a ejercer este deber cívico".

Achával también se refirió a la implementación del nuevo sistema de votación, destacando que esta elección tiene un carácter especial al ser la primera en utilizar la boleta única: “Esta no es una elección común, es muy especial porque por primera vez se implementa la boleta única. Queremos transmitir confianza a los votantes: que se acerquen, que participen, que se expresen, porque cada voto suma y es fundamental para el futuro de nuestra provincia".

Por último, la candidata destacó la organización del proceso electoral y alentó a quienes aún no habían votado a sumarse a esta jornada democrática: “Todo está bien organizado, los presidentes de mesa pueden ayudar ante cualquier duda. Lo importante es que todos vengan a participar y a expresarse. Hoy definimos el rumbo de nuestra provincia, y hacerlo con compromiso y esperanza es la mejor manera de honrar la democracia".