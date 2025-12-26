Aseguran que Tylor Chase destruyó una habitación de hotel y crece la preocupación por su estado de salud mental

La delicada situación de Tylor Chase, actor conocido por interpretar a Martin Qwerly en la popular serie de Nikelodeon, Ned’s Declassified School Survival Guide, volvió a generar alarma en las últimas horas.

Según trascendió, el artista habría destrozado la habitación del hotel donde se alojaba luego de ser asistido por su excompañero de elenco, Daniel Curtis Lee, quien intentó ayudarlo a salir de la calle.

El episodio se conoció tras la viralización de imágenes que mostraban a Chase en situación de indigencia en las calles de Riverside, California, lo que motivó la intervención directa de Lee. El actor viajó desde Los Ángeles, lo llevó a comer y costeó su estadía en un hotel, con la esperanza de brindarle contención y una salida momentánea de la vida en la calle. Sin embargo, el intento no tuvo el resultado esperado.

“Me siento devastado”, el relato de Daniel Curtis Lee

A través de un video publicado en TikTok el 25 de diciembre, Daniel Curtis Lee contó que esa misma noche recibió un llamado del gerente del hotel alertándolo sobre el estado de la habitación. Según relató, el panorama era alarmante: la puerta había quedado abierta, el microondas estaba dentro de la bañera y la heladera había sido dada vuelta.

“Me siento devastado. La familia me había dicho que esto ya se había intentado antes y no había funcionado. Me pregunté por qué creí que yo iba a poder arreglar esta situación”, expresó el actor, visiblemente afectado por lo ocurrido.

Cuestionamientos al sistema de salud mental en California

Más allá del episodio puntual, Lee apuntó contra el sistema de asistencia social y de salud mental en California. “¿Cómo puede existir un sistema así? Hay estructuras que supuestamente deberían ayudar a personas con problemas de salud mental y adicciones”, cuestionó públicamente.

Pese a la frustración, aseguró que no abandonará a su amigo y pidió ayuda a especialistas y personas con experiencia en salud mental y adicciones, con el objetivo de saber cómo acompañarlo de la mejor manera. “Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde para Tylor”, advirtió.

Un cuadro complejo y de larga data

La situación de Tylor Chase se hizo pública días atrás, cuando comenzaron a circular imágenes suyas deambulando por la calle. Si bien las autoridades indicaron que no representaba un peligro, el actor rechazó recibir ayuda en ese momento. Su madre, por su parte, confirmó que padece trastorno bipolar desde hace años y que se niega a continuar con un tratamiento médico.

Ante la imposibilidad de internarlo por vías formales, Daniel Curtis Lee decidió intervenir de manera personal. Incluso compartió en redes sociales un emotivo video del reencuentro, con un abrazo y palabras de aliento: “Creo en vos y vamos a salir adelante”, le dijo.

Una señal alentadora

En medio de este panorama delicado, en las últimas horas surgió una luz de esperanza. Según informó el sitio TMZ, Chase estaría en proceso de ingresar a un centro de rehabilitación. Jacob Harris, dueño de un comercio local que lo visitó durante Navidad, aseguró que el encuentro fue “un punto de inflexión” y que logró contactar a un centro de crisis.

Especialistas evaluaron al actor y determinaron su internación hospitalaria por 72 horas, período durante el cual permanecerá bajo observación. De evolucionar favorablemente, podría ser derivado a un centro de rehabilitación, lo que representa el primer paso hacia una posible recuperación en una historia que mantiene en vilo a sus seguidores y al ambiente artístico.