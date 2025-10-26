Un conductor ebrio volcó su camioneta y tres jóvenes terminaron hospitalizados

El accidente ocurrió esta mañana en la curva del Terraplén, en Villa Balnearia. El test de alcoholemia confirmó un nivel de 1,66 g/l de alcohol en sangre.

Hoy 11:58

En horas de la mañana de este domingo, alrededor de las 08:45, se registró un violento accidente de tránsito con vuelco sobre la prolongación de calle Juan Felipe Ibarra, en la zona conocida como curva del Terraplén, en el barrio Villa Balnearia.

Según el informe policial, al arribar al lugar, los uniformados constataron la presencia de una camioneta Ford Ranger blanca, volcada sobre su lateral izquierdo, con el frente orientado hacia el Este. Parte del guardarraíl había ingresado en el sector del conductor, lo que da cuenta de la violencia del impacto.

A pocos metros del vehículo se encontraba tendido en el suelo Carlos Abregu, de 28 años, domiciliado en el Hotel Canciller, quien presentaba fuertes dolores en el hombro derecho. Junto a él se encontraban tres acompañantes:

Álvaro Galván, de 29 años, domiciliado en barrio Toroyacu; Agustín Lescano, de 29 años, residente en barrio Libertad, quien sufrió una herida visible en la cabeza; y Ian Loto, de 25 años, que manifestó dolencias en la pierna derecha.

Los tres jóvenes indicaron que regresaban desde la zona del Terraplén cuando, al tomar la curva de Juan Felipe Ibarra, el conductor perdió el control de la camioneta, provocando el vuelco.

En el lugar se observaron latas de cerveza dispersas, y personal de Seguridad Vial realizó las primeras intervenciones, solicitando la presencia de ambulancias del CIS Termas. Minutos más tarde, Abregu, Lescano y Loto fueron trasladados al nosocomio local, mientras que Galván no requirió asistencia médica.

El hecho quedó bajo la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 57, con intervención del Fiscal de turno, Dr. Ignacio Guzmán, quien dispuso la iniciación de información sumaria y la realización del test de alcoholemia al conductor.

El examen practicado en el CIS arrojó resultado positivo de 1.66 gramos por litro de alcohol en sangre, confirmando que el conductor se encontraba en estado de ebriedad al momento del siniestro.

Por disposición fiscal, se realizaron las pericias de rigor a cargo de Criminalística, mientras que el rodado fue posteriormente retirado del lugar por una grúa particular contratada por familiares del conductor, bajo custodia policial.