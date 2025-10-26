El expresidente Alberto Fernández votó en Puerto Madero y evitó a la prensa

Fernández entró y salió a las apuradas del centro de votación y solo dejó una frase: “Vine a defender la democracia”.

Hoy 12:13

Alberto Fernández votó en Puerto Madero en un clima de tensión: bajó del auto rodeado por custodios, ingresó a la escuela a las apuradas y evitó el contacto con la prensa.

El expresidente se mostró serio y apurado. Apenas cruzó la puerta, se dirigió al lugar asignado para emitir su voto. Minutos después, en la salida, tampoco se detuvo ante el móvil de TN que lo esperaba en la puerta. Apenas dejó una frase al pasar: “Vine a defender la democracia, solo eso”.

Acto seguido, Fernández se retiró a las corridas, sin responder preguntas ni dar más detalles sobre su presencia en el lugar.

La escena dejó en claro el clima de incomodidad que rodeó la votación del exmandatario, cercado por dos investigaciones en la Justicia: la de violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yañez; y la causa Seguros, que investiga contrataciones irregulares durante su gobierno.

Tras un largo tiempo en silencio en medio de las causas en su contra, Fernández levantó en las últimas semanas su perfil en las redes sociales, donde lanzó varias críticas al gobierno de Javier Milei.