Elecciones Legislativas 2025: a tres horas del cierre de los comicios, votó el 41% padrón

La Justicia dio a conocer el dato de concurrencia a las urnas. El oficialismo reforzó el mensaje dirigido a la ciudadanía para que se presente a sufragar. El cierre de la votación será a las 18, pero se espera que el resultado preliminar se conozca a las 21.

Hoy 15:14

A poco más de cuatro horas de la apertura de los comicios, la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior informó que hasta las 12 ya había votado el 23% del padrón en todo el país.

Más de 35 millones de electores están habilitados para sufragar en una jornada que renovará 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 escaños en el Senado. Y, la elección se realiza con el debut de la boleta única de papel (BUP).

Las elecciones son vistas como un plebiscito sobre la gestión de Milei, marcada por un fuerte ajuste, la eliminación de subsidios, la reducción del gasto público y el plan de desregulación económica.

El oficialismo, representado por La Libertad Avanza, busca consolidar su base parlamentaria y ganar volumen político para avanzar con su programa de reformas estructurales, que aún enfrentan resistencia en el Congreso. Del otro lado, los distintos sectores de la oposición aspiran a recuperar terreno y convertirse en contrapeso institucional del Ejecutivo.