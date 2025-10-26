Matilde O’Mill: “Es un día en donde la democracia nos llama a los santiagueños a participar”

La ministra de Justicia y Derechos Humanos emitió su voto en la ciudad Capital y resaltó la importancia de la participación ciudadana en una jornada donde se eligen autoridades nacionales y provinciales.

Hoy 12:49

Este domingo en horas de la mañana, en la mesa N° 144 de la Escuela N° 149 "Dr. José Ingenieros" de la ciudad Capital, emitió su voto la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Matilde O'Mill.

"La democracia nos da este día para que todos tengamos voz y seamos protagonistas, no meros espectadores. La participación de todos los santiagueños es muy importante”, dijo al remarcar la importancia de la participación ciudadana para elegir a sus representantes en el Congreso de la Nación, como también al gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales

Al ser consultada sobre la nueva forma de votación, O'Mill dijo que es sencillo votar tanto con la nueva forma, a través de la boleta única papel, como de la forma tradicional.

Además, destacó la participación en la elección de los adultos mayores como parte importante de la recuperación de la democracia en Argentina.