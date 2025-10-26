Norma Fuentes: “Cada elección es una verdadera fiesta de la democracia”

La intendenta de la Capital emitió su voto en la Escuela N° 398 Martín Uriondo y destacó la importancia de participar con compromiso en esta jornada electoral.

Hoy 13:04

Minutos después de las 12, la intendenta de Santiago del Estero, Norma Fuentes, emitió su voto en la Escuela N° 398 Martín Uriondo, donde valoró el acto electoral como un momento clave de expresión ciudadana.

“Cada domingo que uno tiene la oportunidad de expresarse libremente, eligiendo en este caso dos elecciones muy importantes, es una verdadera fiesta de la democracia. Es importante que todos nos sintamos así, venir y expresarnos en las urnas”, manifestó.

Respecto a la nueva modalidad de votación, Fuentes señaló: “Hemos trabajado fuertemente para difundirla, para que todos puedan ejercer su derecho cívico y comprender cómo era este nuevo sistema”.

Sobre la participación ciudadana, destacó que si bien “a primeras horas fue baja, ahora se fue incrementando, y el día acompaña con muy buen clima”.

Finalmente, la jefa comunal subrayó la relevancia de este proceso electoral: “No es una elección más, es importante poder definir estos cuatro años de trabajo que va a continuar, y trabajamos justamente por la continuidad de un modelo que hizo crecer a esta provincia”, concluyó.