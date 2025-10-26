Ingresar
Fatal accidente en Córdoba: un motociclista perdió la vida en la Ruta 14

La víctima iba a bordo de una moto. El accidente ocurrió en el kilómetro 103 de la Ruta Provincial 14, entre las localidades de Nono y Las Rabonas, en la zona de Traslasierra.

Hoy 13:16

Un motociclista de 70 años de edad murió este sábado tras chocar en la ruta. 

El hecho ocurrió pasadas las 19:00 en el kilómetro 103 de la Ruta Provincial 14, entre las localidades de Nono y Las Rabonas, en la zona de Traslasierra. 

El fallecido era oriundo de la zona.  

Según informaron medios locales, el siniestro se dio entre dos autos y el vehículo de menor porte. 

El accidente provocó el corte total de la ruta por varias horas, según lo informó la Policía de Córdoba que trabajó en el lugar asistiendo. 

En el lugar estuvo la Policía Científica, trabajadores del Ministerio Público Fiscal y del Juzgado de Instrucción para determinar las causas y realizar las pericias correspondientes. 

TEMAS Cordoba Accidente fatal

