El truco con fruta que elimina las moscas del hogar de manera natural

Descubrí este método casero para mantener tu casa libre de moscas en pocos minutos, sin usar productos químicos.

Hoy 13:22

Con la llegada del verano y temperaturas que superan los 20 °C, es común que aparezcan plagas e insectos que pueden arruinar tu tranquilidad. Entre ellos, las moscas suelen merodear cerca de la comida y convertirse en un dolor de cabeza.

Aunque existen muchos productos químicos para combatirlas, estos pueden ser perjudiciales para la salud, sobre todo si hay niños o mascotas en casa. Por eso, las soluciones caseras y naturales se vuelven la mejor opción.

Una de las alternativas más efectivas y fáciles de conseguir es la naranja. Esta fruta no solo es rica y refrescante, sino que también puede ayudarte a mantener las moscas lejos de tu hogar.

El secreto está en el aroma cítrico que desprende la cáscara. Las moscas detestan este olor, por lo que colocar trozos de cáscara en puntos estratégicos de la casa puede mantenerlas alejadas.

Además, la naranja es:

Segura: no implica productos químicos.

no implica productos químicos. Económica: fácil de conseguir en cualquier supermercado.

fácil de conseguir en cualquier supermercado. Apta para toda la familia: ideal si hay niños o mascotas en casa.

Pelá la naranja y cortá la cáscara en tiras o trozos pequeños. Distribuí las cáscaras en platos o recipientes y colocalos cerca de ventanas, puertas o sobre la mesa. Potenciá el efecto: clavá algunos clavos de olor en la cáscara; esta combinación intensifica el aroma y refuerza la barrera contra las moscas. Renová las cáscaras cada 2 o 3 días para mantener el efecto activo.