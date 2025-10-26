"Es importante elegir a quienes van a representarnos y defender con fuerza el federalismo"

Así lo expresó la senadora Claudia de Zamora tras emitir su voto en el Colegio Secundario Banda.

Hoy 14:28

Minutos después de las 13, la senadora Claudia de Zamora emitió su voto en el Colegio Secundario Banda y tras el sufragio mantuvo un contacto con la prensa donde valoró la importancia de la jornada electoral.

La legisladora consideró que las elecciones permiten a las provincias "Elegir a quienes van a representarnos y defender con mayor fuerza el federalismo. Eso tenemos que tener en cuenta a la hora de votar, porque son quienes van a defender nada más y nada menos que los derechos de cada uno de los ciudadanos. El federalismo es fundamental"

Consultada en torno al nuevo sistema de elección, que utiliza la Boleta Única de Papel para escoger representantes nacionales, manifestó sentirse "sorprendida" por la claridad con la que los más jóvenes se desempeñaron a la hora de votar. "Me ha sorprendido. Dos de mis hijos votaron por primera vez y estaban súper capacitados, instruidos, con mucha serenidad al igual que muchos otros jóvenes. La gente en general está muy instruida y las autoridades de mesa también están asesorando a los votantes".

"He visto mucho entusiasmo, es importante que los jóvenes participen y se involucren en la vida política del pueblo. Son el motor de la sociedad, el presente y el futuro", dijo finalmente.