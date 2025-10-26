Ingresar
Policiales

La Policía demoró a un joven tras intentar robar en una empresa de la zona oeste

Un joven de 22 años fue demorado este mediodía luego de ser sorprendido mientras intentaba robar en una empresa metalúrgica ubicada en el barrio John Kennedy, en la ciudad Capital.

Hoy 13:33

El hecho ocurrió cerca de las 12:00, en la intersección de calle Libertad y Calle 9, cuando personal policial de la Comisaría Comunitaria N° 59 acudió tras ser alertado por el Departamento 17 de Comunicaciones sobre un ingreso no autorizado en la empresa METALNOR, ubicada en Libertad N° 3341.

Al llegar, los efectivos observaron a un joven saliendo del predio por una tapia perimetral hacia un terreno baldío, intentando huir del lugar. Fue reducido a pocos metros, y entre sus pertenencias se encontraron dos lámparas LED grandes, presuntamente sustraídas del establecimiento.

El demorado fue identificado como Exequiel Serrano, de 22 años, domiciliado en el barrio Industria.

El hecho fue detectado a través de las cámaras de seguridad del predio, y el encargado del monitoreo, fue quien alertó a la policía tras observar al sospechoso dentro de las instalaciones.

El joven y los elementos secuestrados fueron trasladados a la base de la Comisaría 59, donde se procedió a su identificación. La consulta al sistema SIFCOP arrojó resultados negativos. La investigación quedó a cargo del oficial inspector Enzo Medina, quien continuará con las actuaciones correspondientes.

