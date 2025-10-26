Sydney Sweeney presentó su nuevo look en el estreno de “Christy” en Los Ángeles

La actriz presentó su nueva película Christy en el AFI Fest de Los Ángeles, donde sorprendió con un cambio de look y habló sobre la preparación física que realizó para interpretar a la boxeadora Christy Martin.

La actriz Sydney Sweeney participó en la alfombra roja del estreno de la película Christy, celebrado en el AFI Fest de Los Ángeles, donde acudió junto a Ben Foster y la verdadera Christy Martin, la boxeadora en la que se inspira el film.

Sweeney, de 28 años, interpreta el papel principal y asistió al evento con un vestido rosa pálido de encaje, de corte largo y cuello halter, acompañado por un cinturón a juego y joyas plateadas discretas. Llevó un maquillaje natural con énfasis en los ojos y un tono nude en los labios.

El cambio más comentado fue su nuevo corte de cabello, un bob rubio más claro y entrecortado, que marca una diferencia con su estilo habitual de melena larga.

En declaraciones previas durante el Festival de Cine de Toronto, Sweeney explicó que tuvo que aumentar 30 libras para interpretar el papel, con la ayuda de un nutricionista, un entrenador de pesas y un entrenador de boxeo. “Aumentamos mi ingesta de calorías con batidos, suplementos de proteínas y una dieta constante”, comentó.

La actriz destacó además la relevancia de la historia: “Me alegra que la historia de Christy esté disponible”.

La película, que retrata la vida de la boxeadora Christy Martin, llegará a los cines el 7 de noviembre. Sin embargo, las primeras críticas no fueron favorables. Tanto BBC Culture como The Telegraph le otorgaron dos estrellas, señalando que, aunque Sweeney realiza una interpretación sólida, la película se ve afectada por una trama predecible y el peso de la notoriedad mediática de la actriz.