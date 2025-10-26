Ingresar
Marcelo Barbur emitió su voto en Los Juríes y llamó a consolidar la democracia

El candidato a diputado nacional emitió su voto este domingo en el Colegio Presbítero Lancelot Carroll, de la ciudad de Los Juríes.

Hoy 14:05
Marcelo Barbur

Tras sufragar, Barbur expresó un mensaje de reflexión sobre la importancia de la jornada electoral:

Mi deseo para este día es que sea una jornada para consolidar la democracia. Que todos ejerzamos nuestro derecho con la máxima responsabilidad y que cada voto se emita pensando en un futuro mejor para todos”, manifestó.

El dirigente destacó además la relevancia de la participación ciudadana en estos comicios y la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas a través del voto.

TEMAS Elecciones 2025

