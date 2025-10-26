Marcelo Barbur emitió su voto en Los Juríes y llamó a consolidar la democracia

El candidato a diputado nacional emitió su voto este domingo en el Colegio Presbítero Lancelot Carroll, de la ciudad de Los Juríes.
Tras sufragar, Barbur expresó un mensaje de reflexión sobre la importancia de la jornada electoral:
“Mi deseo para este día es que sea una jornada para consolidar la democracia. Que todos ejerzamos nuestro derecho con la máxima responsabilidad y que cada voto se emita pensando en un futuro mejor para todos”, manifestó.
El dirigente destacó además la relevancia de la participación ciudadana en estos comicios y la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas a través del voto.