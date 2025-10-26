Central Argentino y La Ensenada se enfrentan esta noche en Quimilí

El partido válido por la segunda fecha del Torneo Regional había sido suspendido el viernes por la condiciones climáticas.

Hoy 14:51

La Ensenada de Quimilí y Central Argentino de La Banda se enfrentarán este lunes desde las 20.30 en el marco de la segunda fecha de la Zona 14 de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur. La reprogramación fue confirmada este domingo. El cotejo se llevará a cabo con la presencia del público neutral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Vale recordar que el encuentro debía disputarse el pasado viernes, pero las fuertes lluvias caídas en Quimilí obligaron a la postergación del encuentro.

El elenco bandeño irá por su segunda victoria tras el triunfo en el debut ante Agua y Energía, mientras que el equipo quimilense buscará festejar por primera vez luego del empate en su presentación ante Atlético Icaño.

En el otro partido de la zona, Agua y Energía venció el viernes por 3-1 a Atlético Icaño en la ciudad de La Banda.