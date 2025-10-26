Era de Central Argentino, pero La Ensenada se lo empató en el descuento

El Albo lo ganaba con un gol en el arranque, pero el elenco quimilense llegó al 1-1 sobre el final.

27/10/2025

La Ensenada de Quimilí y Central Argentino de La Banda empataron esta noche 1-1 en el marco de la segunda fecha de la Zona 14 de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur.

El encuentro estaba programado en principio para el viernes pasado, pero las condiciones climáticas obligaron a sus postergación y finalmente se disputó este lunes.

El Albo pegó de entrada gracias al gol en contra de Juan Soria a los dos minutos de juego. Y cuando parecía que el equipo de Pablo Ledesma se llevaba los tres puntos a La Banda, apareció Juan Montenegro para sellar el 1-1 sobre los 48 minutos del segundo tiempo.

El elenco quimilense terminó con nueve hombres debido a las expulsiones de Soria y Fabricio Ramírez, mientras que en la visita vio la roja Hugo Cortez.

De esta manera, el elenco bandeño quedó con cuatro puntos en la tabla, seguido por Agua y Energía con tres, La Ensenada dos y Atlético Icaño una unidad.

Vale recordar que en el otro partido de la zona, el Energético venció al conjunto de Icaño el viernes como local por 3-1.

En la próxima fecha, Central Argentino recibirá a Atlético Icaño y Agua y Energía visitará a La Ensenada.