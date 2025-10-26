Ingresar
Victoria Villarruel votó en Caseros con un fuerte operativo de seguridad

La vicepresidenta llegó al colegio electoral en auto oficial, escoltada por dos vehículos, y permaneció pocos minutos dentro del lugar.

Hoy 14:58

La vicepresidenta Victoria Villarruel emitió su voto pasado el mediodía de este domingo en una escuela de la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero.

La titular del Senado llegó al establecimiento educativo en el auto oficial, escoltada por dos vehículos de su custodia, en el marco de un fuerte operativo de seguridad que se desplegó en la zona.

Villarruel ingresó directamente al estacionamiento interno de la escuela, donde descendió del vehículo y se dirigió al aula asignada para emitir su sufragio. Su presencia generó expectativa entre vecinos y medios de comunicación, aunque el procedimiento se desarrolló sin incidentes.

Tras votar, la vicepresidenta no realizó declaraciones a la prensa y abandonó el lugar pocos minutos después. Según fuentes oficiales, la decisión de reforzar la seguridad respondió a protocolos habituales para funcionarios de alto rango durante jornadas electorales.

