Bullrich votó pasadas las 14 y aseguró que el lunes “será un día tranquilo”

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por CABA tuvo un breve inconveniente con la Boleta Única de Papel y aseguró que el país “está a mitad de camino de un cambio profundo”.

Hoy 15:07

La ministra de Seguridad de la Nación y primera candidata a senadora por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, votó pasadas las 14 horas en el predio de La Sociedad Rural Argentina, en el barrio porteño de Palermo.

Al momento de emitir su sufragio, la funcionaria tuvo un pequeño inconveniente con la Boleta Única de Papel, aunque lo resolvió rápidamente. “Tuve una convicción y voté rápido. La boleta la doblé en dos y había que doblarla en tres, solo eso”, explicó ante la prensa.

Bullrich se mostró distendida y comentó que había almorzado “sanguchitos” porque “era bastante lío”, en referencia al movimiento en el lugar.

Consultada sobre posibles cambios en el gabinete nacional, evitó hacer definiciones: “No vamos a hablar de nada que tenga que ver con un cambio de Gabinete porque es una decisión del Presidente”, subrayó.

En relación con su candidatura, afirmó: “Si la gente me acompaña, por supuesto que voy a asumir en el Senado de la Nación. Vamos a lograr mayor gobernabilidad para tener las leyes que necesita el país: impositivas para bajar impuestos, penales para que el que las hace las pague, y muchas otras que necesita nuestro ministro de Economía”.

La ministra también reflexionó sobre el clima electoral y la fatiga de los votantes: “Fue un año bastante cansador para la gente que piensa que ya fue a votar, pero es la elección donde se deciden las dos Cámaras. Necesitamos tener más diputados y senadores”.

Finalmente, transmitió un mensaje de calma sobre el escenario pos electoral: “El lunes va a ser un día tranquilo. Todos tenemos que volver a la normalidad, a la tranquilidad. El país está saliendo, estamos a mitad de camino de un cambio muy profundo y tenemos que lograr que estos dos años profundicen ese camino para que Argentina deje de ser un país pobre”.

Más tarde, a través de sus redes sociales, Bullrich llamó a la participación ante los bajos niveles de votación registrados al mediodía: “Todavía queda un rato de esta gran jornada electoral. Salí a votar, que cada voto cuenta”, escribió en su cuenta de X.