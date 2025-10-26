Triple crimen de Florencio Varela: una de las detenidas pidió ser “arrepentida”

Sostiene que puede aportar información clave sobre el crimen y teme por su vida tras señalar a nuevos implicados.

Hoy 16:07

Celeste Magalí Guerrero, la mujer que alquilaba la casa de Florencio Varela donde ocurrió el triple crimen, pidió convertirse en “arrepentida” cuando la causa pase a manos de la Justicia Federal.

En su ampliación de declaración ante el fiscal Adrián Arribas, no solo aportó datos clave sobre la estructura narco detrás de los asesinatos, sino que además aseguró que está en peligro y pidió ser trasladada a otro penal.

“Una vez que se materialice la intervención del fuero Federal, deseo que se tenga en cuenta la colaboración evidenciada en la presente investigación, a los fines de poder ser incluida en la figura de arrepentido”, expresó ante el fiscal.

El viernes, Arribas había solicitado que el expediente pase al fuero federal con asiento en Morón, al tratarse de un caso vinculado al narcotráfico.

“No se trata de un homicidio aislado”, dijo en el requerimiento al que accedió TN, sino que fue “planificado y ejecutado por una organización de tinte narco criminal dotada de una estructura con jerarquías, división de tareas y roles definidos”.

Ahora, será el juez de Garantías, Fernando Pinos Guevara, quien decida la semana próxima si acepta el pedido y habilita la figura del “arrepentido” para Guerrero.

En su ampliación de declaración, Guerrero ratificó todo lo que había dicho antes, pero detalló el rol de un nuevo sospechoso. Se trata de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “señor J” o “papá”, uno de los líderes dentro del grupo narco “Los pulpos”.

Según su testimonio, “papá” era quien recibía la droga y la transfería a Julio Sotacuro para su distribución, mientras que “abuelo” (no identificado hasta el momento) se encargaba de la producción fuera del país y del transporte a la Argentina.

“Todos decían que ‘papá’ era el re poronga y todos le tenían miedo. Si alguien cometía algún error o no hacía lo que él quería, los mandaba a torturar. Esas torturas eran filmadas y enviadas al resto de los integrantes”, declaró.

En uno de los episodios más crudos, relató que Matías Ozorio fue obligado a practicarle sexo oral a “Pequeño J” y transmitirlo por videollamada a “papá” como castigo por consumir droga sin pagarla.

Zavaleta fue señalado como el presunto autor intelectual del crimen. El hombre, de 31 años y nacionalidad peruana, está detenido en la División Caballería de la Policía Federal Argentina (PFA) en el barrio porteño de Palermo, a la espera de ser extraditado a Perú.

La mujer que alquilaba la casa de Varela señaló también a un tal Abel, alias "Lima", que era el encargado de custodiar tanto a “abuelo” como a “papá”, que siempre estaba armado con una pistola calibre 40.

A partir de sus declaraciones, la defensa de Guerrero solicitó que sea trasladada a una cárcel federal, ya que “temen por su integridad física” si permanece en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La mujer relató que, mientras esperaba para ser indagada la primera vez, vio a un hombre de baja estatura al que reconoció como Víctor Sotacuro, alias “El Duro”. Según Guerrero, la miró con enojo, como si la “quisiera matar”, dijo.

La investigación sigue abierta, con nueve detenidos en Argentina, uno en Perú a la espera de su extradición, y al menos tres sospechosos prófugos con pedido de captura.

La Justicia deberá decidir en los próximos días si acepta el traspaso de la causa y el pedido de protección para la principal acusada, que ahora podría transformarse en testigo clave.