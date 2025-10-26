Massa votó y afirmó que en esta elección “se pone en juego la representación de la oposición”

El exministro de Economía emitió su voto este domingo 26 de octubre y consideró que los comicios legislativos definirán el rol de la oposición en el nuevo Congreso.

El ex ministro de Economía, Sergio Massa, votó este domingo en una escuela de Tigre y afirmó que “estamos en una elección crucial”, al referirse a lo que se juega el oficialismo y la oposición.

Destacó que el sistema de Boleta Única “facilitó la participación” y que ya habló con “gobernadores y candidatos”. “Estamos ante una elección crucial, la primera desde la segunda vuelta”, señaló, y agregó que “el gobierno pone en juego ese 55% de apoyo que respaldaba sus decisiones, mientras que la oposición pone en juego la representación de quienes no comparten ese camino”.

Sobre la jornada, remarcó que “hay que ratificar el camino que elegimos el 7 de septiembre, que fue importante” y explicó lo que habrá que observar a partir del lunes 27: “Lo primero que hay que mirar es la provincia de Buenos Aires, es la madre de las batallas, luego cómo queda el Congreso y por último el Gobierno actual”.

“Tenemos que tratar de construir una agenda de qué queremos como país”, sumó, y proyectó que mañana “nos tenemos que levantar y seguir trabajando. Una elección no es más que un test de acompañamiento”.

Massa anticipó que a las 17, tras almorzar con su familia, se dirigirá a La Plata para seguir los resultados.