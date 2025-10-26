Elia Moreno votó en Añatuya y destacó la participación ciudadana en la jornada electoral

La Diputada Provincial y candidata a Senadora Nacional por el Frente Cívico por Santiago emitió su voto en la Escuela Técnica N°4 y valoró el compromiso de los santiagueños con la nueva modalidad de boleta única.

Hoy 17:20

La Diputada Provincial y candidata a Senadora Nacional por el Frente Cívico por Santiago, Elia Esther del Carmen Moreno, emitió su voto este domingo por la tarde en la Escuela Técnica N°4 de la ciudad de Añatuya, cabecera del departamento General Taboada.

Tras sufragar en la mesa 4.655, Moreno destacó la importancia de la participación ciudadana y el compromiso de los santiagueños con el proceso electoral, especialmente en el marco de la implementación de la boleta única para los cargos nacionales.

“Es fundamental que todos los ciudadanos se expresen en las urnas para defender los intereses de nuestra provincia y trabajar por un mejor futuro para todo el país”, expresó la legisladora, quien además resaltó el orden y la organización con que se desarrolló la jornada electoral en Añatuya y en distintos puntos del territorio provincial.