Se le partió en dos la moto y terminó hospitalizada

Una joven de 28 años resultó herida y hospitalizada, luego de que el rodado en el que se trasladaba se desarmara a la mitad.

Hoy 17:33

Un particular siniestro se produjo este domingo en la intersección de las calles Gobernador Barraza y Chacabuco, en el barrio Platense Oeste de Añatuya.

En la ocasión una joven que circulaba a bordo de una moto 110 c.c., sufrió lesiones luego de que el rodado se partiera a la mitad en plena marcha. La misma fue rápidamente asistida y trasladada al Hospital Zonal en la ambulancia municipal; donde quedó internada en observación médica.

El rodado que quedó partido en dos pedazos, fue secuestrado por el personal policial de la Comisaría 41 y trasladado a la sede policial.