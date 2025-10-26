Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña, adentro del Masters 1000 de París

Los dos argentinos ganaron en la qualy y se sumaron al cuadro principal del último gran torneo de la temporada.

Hoy 18:11

Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña lograron este domingo su clasificación al cuadro principal del Masters 1000 de París, tras imponerse en sus respectivos duelos de la fase previa. Con sus triunfos, se unen a Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli, quienes ya estaban entre los clasificados.

Etcheverry (60°) mostró solidez y jerarquía al vencer por 6-2 y 6-3 al neerlandés Jesper De Jong, sin ceder oportunidades de quiebre y con un servicio impecable: conectó seis aces y no cometió dobles faltas. El platense quebró en momentos clave de ambos sets y cerró el triunfo en su cuarto match point, asegurando su presencia en el main draw parisino.

Por su parte, Comesaña (64°) superó al belga David Goffin (104°), quien se retiró tras perder el primer set 6-1. El marplatense había conseguido dos quiebres consecutivos y dominaba ampliamente el encuentro hasta la interrupción. Así, selló su primera clasificación a un cuadro principal de Masters 1000, un hito en su joven carrera.

En la primera ronda, Etcheverry protagonizará un duelo argentino ante Ugo Carabelli, con el premio de enfrentar al alemán Alexander Zverev (3°) en la siguiente fase. Comesaña debutará frente al canadiense Félix Auger-Aliassime (12°), uno de los mejores del circuito. Además, este lunes Báez abrirá la jornada a las 8.30 ante Cameron Norrie (35°) y Cerúndolo jugará a las 10 frente a Damir Dzumhur (63°). Ambos partidos podrán verse por Disney+ Premium y ESPN2.