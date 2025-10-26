Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 OCT 2025 | 24º
X
Somos Deporte

Alex Márquez se llevó el triunfo en el Gran Premio de Malasia MotoGP

El español aprovechó el abandono de Bagnaia y ganó una nueva final esta madrugada.

Hoy 18:16

Alex Márquez se adjudicó un nueva victoria en el campeonato, a poco de finalizar. Sin su hermano, campeón y lesionado en el hombre y sin Francesco Bagnaia, la obligación fue absoluta. Este último sufrió un inconveniente en un neumático y debió abandonar, cuando iba rumbo a llevarse todo: ya había ganado la clasificación y la sprint.

Fueron más de dos segundos la diferencia sobre su compatriota Pedro Acosta. Tercero cerro Joan Mir, que hizo su carrera logrando llegar y sumando fuerte, pero sin grandes maniobras ni riesgos.

En cuarta colocación llegó el italiano Fabio Morbidelli, con 3 segundos de diferencia sobre Fabio Quartararo. Completaron el “top” 10: 6º Fabio Di Giannantonio, 7º Enea Bastianini, 8º Luca Marini, 9º Brad Binder y 10º Ai Ogura.

Mientras que en el Moto3, Valentín Perrone finalizó 10º. El de raíces argentinas se recuperó y sumó muchos puntos tras caerse en la práctica de ayer, que lo dejó con un tiempo muy alto rumbo a la clasificación. Por otro lado, Marco Morelli se ubicó en el 13º lugar redondeando un gran trabajo y ganando casi 10 posiciones con respecto a la largada.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dónde voto este domingo 26 de octubre en Santiago del Estero: consultá el padrón electoral
  2. 2. Viajó de Chaco a La Banda para conocer a una joven y terminó denunciado por acoso
  3. 3. Sin Mastantuono, Real Madrid festejó en el clásico ante Barcelona y se afianza como líder
  4. 4. ¿Se puede ir a votar con el DNI digital? Estos son los documentos válidos para emitir el voto en las elecciones 2025
  5. 5. Santiago del Estero elige gobernador, legisladores y autoridades municipales este domingo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT