Alex Márquez se llevó el triunfo en el Gran Premio de Malasia MotoGP

El español aprovechó el abandono de Bagnaia y ganó una nueva final esta madrugada.

Hoy 18:16

Alex Márquez se adjudicó un nueva victoria en el campeonato, a poco de finalizar. Sin su hermano, campeón y lesionado en el hombre y sin Francesco Bagnaia, la obligación fue absoluta. Este último sufrió un inconveniente en un neumático y debió abandonar, cuando iba rumbo a llevarse todo: ya había ganado la clasificación y la sprint.

Fueron más de dos segundos la diferencia sobre su compatriota Pedro Acosta. Tercero cerro Joan Mir, que hizo su carrera logrando llegar y sumando fuerte, pero sin grandes maniobras ni riesgos.

En cuarta colocación llegó el italiano Fabio Morbidelli, con 3 segundos de diferencia sobre Fabio Quartararo. Completaron el “top” 10: 6º Fabio Di Giannantonio, 7º Enea Bastianini, 8º Luca Marini, 9º Brad Binder y 10º Ai Ogura.

Mientras que en el Moto3, Valentín Perrone finalizó 10º. El de raíces argentinas se recuperó y sumó muchos puntos tras caerse en la práctica de ayer, que lo dejó con un tiempo muy alto rumbo a la clasificación. Por otro lado, Marco Morelli se ubicó en el 13º lugar redondeando un gran trabajo y ganando casi 10 posiciones con respecto a la largada.