Moto3: Perrone y Morelli, en los puntos en el Gran Premio de Malasia

En una competencia marcada por el incidente entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler, el "Coyote" ingresó en el Top 10 mientras que Marco avanzó y llegó 13°.

Hoy 18:20

La Moto3 completó su paso por Sepang con la disputa del Gran Premio de Malasia, donde los dos representantes argentinos, Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (Honda), lograron ingresar en la zona de puntos luego de finalizar 10° y 13° respectivamente. La victoria quedó en manos del japonés Taiyo Furusato (Honda), quien logró su primer éxito en la divisional.

Sin embargo, antes del inicio de la carrera la atención estuvo puesta en el fuerte golpe que protagonizaron el campeón José Antonio Rueda (KTM) y Noah Dettwiler (KTM), mientras tenía lugar la vuelta de formación. El español venía por detrás del suizo y lo impactó de lleno, provocando la caída de ambos competidores y retrasando la partida en el circuito malayo.

Los dos pilotos se mantuvieron conscientes tras el golpe y fueron trasladados a un hospital de Kuala Lumpur, capital del país asiático. Allí, se constató que Rueda sufrió una fractura en su mano derecha, acorde a lo informado por el propio equipo Red Bull KTM Ajo. Por su parte, el conjunto CIP Green Power que cobija a Dettwiler informó que el joven de 20 años necesitará «múltiple cirugías», aunque no brindó mayores detalles.

La conquista de Furusato fue sucedida por el segundo puesto de Ángel Piqueras (KTM), quien llegó a 2s259 del piloto nipón y se sostiene en el segundo puesto del torneo. Adrián Fernández (Honda) completó el podio, a 2s625 del vencedor.

El décimo puesto de Perrone le permite sumar seis unidades y alcanzar los 127 puntos en el Campeonato, lo que lo sostiene en la décima ubicación. Por su parte, Morelli igualó su mejor resultado en una competencia final y cosechó tres puntos más para alcanzar el total de 8.