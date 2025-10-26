El Gobierno habilitó el sitio oficial para seguir los resultados de las Elecciones Legislativas 2025

El acceso público a la información forma parte del compromiso del Gobierno con la transparencia y la participación ciudadana.

Hoy 18:37

El Gobierno nacional puso en funcionamiento el sitio web oficial del escrutinio provisorio para seguir en tiempo real el recuento de votos de las Elecciones Legislativas 2025. Según informó la Cámara Nacional Electoral, los primeros resultados estarán disponibles a partir de las 21 horas, mientras que hacia las 23 se espera contar con el 85% de las mesas escrutadas en todo el país.

La única página oficial habilitada para consultar los resultados es: https://resultados.elecciones.gob.ar.

El portal —que ya se encuentra activo con la leyenda “Elecciones Legislativas 2025”— permite acceder a los datos del escrutinio mediante gráficos interactivos, visualizar el avance de la carga de votos por distrito, provincia y categoría electoral, y seguir en tiempo real la evolución de los resultados.

El acceso público a la información forma parte del compromiso del Gobierno con la transparencia y la participación ciudadana, en una jornada en la que más de 36 millones de argentinos están habilitados para elegir 127 diputados y 24 senadores nacionales.

Tal como establece la veda electoral, el sitio comenzará a difundir los resultados a las 21:00 de este domingo 26 de octubre, momento en que se espera la primera actualización oficial del escrutinio provisorio.