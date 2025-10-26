Trompo de Colapinto tras un toque con Stroll en la largada del GP de México

El piloto argentino sufrió un incidente en la primera curva y perdió varias posiciones con su Alpine en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Hoy 18:02

El Gran Premio de México volvió a ofrecer una largada caótica este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con varios roces en el tránsito hacia la primera curva. Entre los protagonistas del inicio accidentado estuvo el argentino Franco Colapinto, que partía desde la vigésima posición con su Alpine A525 y vio comprometida su carrera apenas en los primeros metros.

El pilarense llegó a la curva 1 en el fondo del pelotón y, cuando intentaba trazar con normalidad, recibió un toque del Aston Martin de Lance Stroll, que entró por el interior y lo encerró en plena frenada. El leve contacto hizo que el auto de Colapinto pisara el pasto y realizara un trompo, quedando muy retrasado respecto del resto de los competidores.

Aunque logró reincorporarse sin daños mayores, Colapinto perdió valiosos segundos y quedó sin posibilidades de sacar provecho de otros incidentes en el enredado inicio mexicano, donde el estrecho embudo de la curva 1 volvió a generar complicaciones para varios pilotos.