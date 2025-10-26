Tomás Figueroa, tras el cierre de los comicios: “La juventud se revela contra el sistema y busca un cambio real”

El candidato a Senador por La Libertad Avanza valoró el uso de la boleta única y destacó la participación de los jóvenes en las Elecciones Legislativas 2025.

Hoy 19:06

El candidato a Senador por La Libertad Avanza, Tomás Figueroa, dialogó con Noticiero 7 tras el cierre de los comicios y expresó su satisfacción por el desarrollo de la jornada electoral. “Estamos empezando a disfrutar de la felicidad que el partido está repartiendo en las otras provincias”, señaló.

Figueroa destacó que, por primera vez, se utiliza la boleta única en la provincia y consideró la experiencia como positiva. “Lo ideal sería que en las próximas elecciones se deje de usar el papel”, indicó.

En relación con la campaña, el candidato lanzó un mensaje crítico: “Espero que quienes repartieron los bolsines, repartan mercadería del mismo nivel de la que ellos consumen en sus casas”.

Asimismo, subrayó la alta participación de la juventud, a la que consideró clave en el crecimiento del espacio libertario. “Los jóvenes se han cansado de que no haya ningún cambio, por eso ahora se revelan contra el sistema. Nosotros ofrecemos algo distinto”, afirmó.

Por último, Figueroa mencionó que en Santiago del Estero la participación fue baja, lo que atribuyó a la migración de jóvenes hacia otras provincias en busca de oportunidades laborales. “La juventud está activa y comprometida a nivel nacional”, concluyó.