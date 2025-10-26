Lando Norris ganó en México y es el nuevo líder del Mundial de Fórmula 1

El británico de McLaren se impuso en una carrera caótica y desplazó a su compañero Oscar Piastri de la cima del campeonato.

Hoy 19:22

La Fórmula 1 vivió una jornada vibrante en el Gran Premio de México, donde Lando Norris se llevó una victoria contundente y se subió a lo más alto del campeonato. El británico, que había partido desde la pole position, dominó de punta a punta en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras detrás suyo los Ferrari y el Red Bull de Max Verstappen peleaban por los puestos del podio.

Con este triunfo —el sexto de la temporada y el décimo de su carrera—, Norris alcanzó los 357 puntos y superó por apenas una unidad a su compañero Oscar Piastri, que finalizó quinto. De esta forma, McLaren firmó un fin de semana perfecto que le permitió estirar la ventaja en el campeonato de constructores.

Así quedaron las posiciones del Mundial de Pilotos tras el GP de México

Lando Norris (McLaren) – 357 pts Oscar Piastri (McLaren) – 356 pts Max Verstappen (Red Bull) – 321 pts George Russell (Mercedes) – 258 pts Charles Leclerc (Ferrari) – 210 pts Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 pts Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 pts Alexander Albon (Williams) – 73 pts Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 pts Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 pts Carlos Sainz (Williams) – 38 pts Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 pts Oliver Bearman (Haas) – 32 pts Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 pts Esteban Ocon (Haas) – 30 pts Yuki Tsunoda (Red Bulls) – 28 pts Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 pts Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts Jack Doohan (Alpine) – 0 pts

Campeonato de Constructores

McLaren – 713 pts Ferrari – 356 pts Mercedes – 355 pts Red Bull Racing – 346 pts Williams – 111 pts Racing Bulls – 72 pts Aston Martin – 69 pts Haas – 62 pts Sauber – 60 pts Alpine – 20 pts

Lo que viene

La próxima cita será el Gran Premio de Brasil, del 7 al 9 de noviembre, en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, donde Franco Colapinto intentará recuperarse tras su incidente en la largada mexicana.