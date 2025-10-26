Ingresar
26 OCT 2025
Lando Norris ganó en México y es el nuevo líder del Mundial de Fórmula 1

El británico de McLaren se impuso en una carrera caótica y desplazó a su compañero Oscar Piastri de la cima del campeonato.

Hoy 19:22
La Fórmula 1 vivió una jornada vibrante en el Gran Premio de México, donde Lando Norris se llevó una victoria contundente y se subió a lo más alto del campeonato. El británico, que había partido desde la pole position, dominó de punta a punta en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras detrás suyo los Ferrari y el Red Bull de Max Verstappen peleaban por los puestos del podio.

Con este triunfo —el sexto de la temporada y el décimo de su carrera—, Norris alcanzó los 357 puntos y superó por apenas una unidad a su compañero Oscar Piastri, que finalizó quinto. De esta forma, McLaren firmó un fin de semana perfecto que le permitió estirar la ventaja en el campeonato de constructores.

Así quedaron las posiciones del Mundial de Pilotos tras el GP de México

  1. Lando Norris (McLaren) – 357 pts
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 356 pts
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 321 pts
  4. George Russell (Mercedes) – 258 pts
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 210 pts
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 pts
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 pts
  8. Alexander Albon (Williams) – 73 pts
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 pts
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 pts
  11. Carlos Sainz (Williams) – 38 pts
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 pts
  13. Oliver Bearman (Haas) – 32 pts
  14. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 pts
  16. Esteban Ocon (Haas) – 30 pts
  17. Yuki Tsunoda (Red Bulls) – 28 pts
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 pts
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0 pts

Campeonato de Constructores

  1. McLaren – 713 pts
  2. Ferrari – 356 pts
  3. Mercedes – 355 pts
  4. Red Bull Racing – 346 pts
  5. Williams – 111 pts
  6. Racing Bulls – 72 pts
  7. Aston Martin – 69 pts
  8. Haas – 62 pts
  9. Sauber – 60 pts
  10. Alpine – 20 pts

Lo que viene

La próxima cita será el Gran Premio de Brasil, del 7 al 9 de noviembre, en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, donde Franco Colapinto intentará recuperarse tras su incidente en la largada mexicana.

