Lando Norris ganó en México y es el nuevo líder del Mundial de Fórmula 1

El británico de McLaren se impuso en una carrera caótica y desplazó a su compañero Oscar Piastri de la cima del campeonato.
La Fórmula 1 vivió una jornada vibrante en el Gran Premio de México, donde Lando Norris se llevó una victoria contundente y se subió a lo más alto del campeonato. El británico, que había partido desde la pole position, dominó de punta a punta en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras detrás suyo los Ferrari y el Red Bull de Max Verstappen peleaban por los puestos del podio.
Con este triunfo —el sexto de la temporada y el décimo de su carrera—, Norris alcanzó los 357 puntos y superó por apenas una unidad a su compañero Oscar Piastri, que finalizó quinto. De esta forma, McLaren firmó un fin de semana perfecto que le permitió estirar la ventaja en el campeonato de constructores.
La próxima cita será el Gran Premio de Brasil, del 7 al 9 de noviembre, en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, donde Franco Colapinto intentará recuperarse tras su incidente en la largada mexicana.