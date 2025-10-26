Casinos del Sol invita a vivir noches de emoción y grandes premios en todas sus salas

Desde las 20 horas abrirán sus puertas las salas Florida y Coventry, mientras que Casino Santiago, Bingo, Carlos V y Sala Banda lo harán a partir de las 21.

Este domingo, Casinos del Sol renueva su propuesta de entretenimiento con una noche cargada de emoción, premios y diversión en cada una de sus salas.

Las primeras en abrir serán Sala Florida (Libertad 350) y Coventry (Chacabuco 331), desde las 20 horas, mientras que a las 21 se sumarán Casino Santiago (Belgrano Sur 750), Bingo (Belgrano Sur 350), Carlos V (Avellaneda 211) y Sala Banda (Besares y San Carlos).

En todas las salas habrá slots con pozos que superan los $1.500.000 y $2.000.000, además de un ambiente preparado para que los visitantes disfruten de una experiencia única.

Por su parte, Casino Santiago pondrá a disposición del público la emoción de los juegos de paño, entre los que se destacan ruleta, póker, black jack, dados y punto y banca, ofreciendo así una propuesta completa para los fanáticos del juego tradicional.

Con una apuesta constante a la innovación y al entretenimiento de calidad, Casinos del Sol continúa posicionándose como uno de los principales espacios de recreación de la provincia, combinando diversión, premios y la mejor atención en cada una de sus salas.