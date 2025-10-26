Colapinto, sincero tras el GP de México: “Peor no se puede ir”

El argentino terminó 16° luego de una intensa batalla con su compañero Pierre Gasly y apuntó contra el bajo rendimiento del Alpine.

Hoy 20:15

Después de una carrera larga y exigente en el Gran Premio de México, Franco Colapinto volvió a mostrarse competitivo en pista, aunque no pudo evitar la frustración por el flojo rendimiento del Alpine A525. El piloto argentino finalizó 16°, muy cerca de su compañero Pierre Gasly, con quien protagonizó una intensa pelea en las últimas vueltas.

“Sí, seguro. 100%. Llegué a tres décimas”, aseguró Colapinto al ser consultado sobre si habría logrado adelantar a Gasly, de no haber sido por el Virtual Safety Car provocado por el abandono de Carlos Sainz (Williams) en el cierre de la carrera. Ese incidente impidió su avance y también complicó a pilotos como Oscar Piastri y Max Verstappen, que luchaban por posiciones clave.

El pilarense explicó que su estrategia fue extrema: “Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de agarre. Llevamos la parada hasta el infinito, ja. Con las blandas anduve bien, pero ya era muy tarde. Una carrera sin mucho ritmo, muy larga. Nosotros como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho”. Y, fiel a su estilo frontal, resumió: “Lo bueno es que peor no se puede ir”.

Sobre el trompo en la largada, tras un toque con Lance Stroll, Colapinto fue tajante: “Me tiró al pasto. No mira los espejos nunca. No sé para dónde mira cuando ve los espejos, siempre hace lo mismo...”. Pese a eso, logró reincorporarse y mantenerse en pista hasta la bandera a cuadros.

Pensando en lo que viene, el argentino ya apunta al Gran Premio de Brasil, que se correrá del 7 al 9 de noviembre en Interlagos. “Brasil es el Gran Premio de casa. Va a haber muchos argentinos y tengo ganas de disfrutarlo con ellos. Ojalá que andemos bien para darles un lindo resultado... Lo bueno es que peor no se puede ir”, cerró con una sonrisa.