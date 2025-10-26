Daniel Ruíz fue reelecto y continuará al frente de la intendencia de Clodomira

El actual jefe comunal obtuvo un contundente respaldo en las urnas y seguirá conduciendo los destinos de la Capital de la Alfalfa.
El profesor Daniel Ruíz fue reelecto intendente de Clodomira tras imponerse por un importante margen de votos en las elecciones celebradas este domingo. De esta manera, el dirigente renovará su mandato y continuará al frente del municipio por los próximos cuatro años.
El resultado ratifica el apoyo de la ciudadanía a la gestión municipal. Ruíz, por su parte, agradeció a los vecinos por el acompañamiento y destacó que la victoria representa “un compromiso renovado para seguir trabajando con honestidad, esfuerzo y cercanía”.
Además, aseguró que los próximos años estarán marcados por nuevos proyectos de desarrollo urbano y comunitario que consolidarán el crecimiento de Clodomira.
Con esta reelección, la Capital de la Alfalfa reafirma su rumbo de gestión y continúa apostando a un modelo de trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad.