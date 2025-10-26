Ingresar
Daniel Ruíz fue reelecto y continuará al frente de la intendencia de Clodomira

El actual jefe comunal obtuvo un contundente respaldo en las urnas y seguirá conduciendo los destinos de la Capital de la Alfalfa.

Hoy 21:21

El profesor Daniel Ruíz fue reelecto intendente de Clodomira tras imponerse por un importante margen de votos en las elecciones celebradas este domingo. De esta manera, el dirigente renovará su mandato y continuará al frente del municipio por los próximos cuatro años.

El resultado ratifica el apoyo de la ciudadanía a la gestión municipal. Ruíz, por su parte, agradeció a los vecinos por el acompañamiento y destacó que la victoria representa “un compromiso renovado para seguir trabajando con honestidad, esfuerzo y cercanía”. 

Además, aseguró que los próximos años estarán marcados por nuevos proyectos de desarrollo urbano y comunitario que consolidarán el crecimiento de Clodomira.

Con esta reelección, la Capital de la Alfalfa reafirma su rumbo de gestión y continúa apostando a un modelo de trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad.

