Cómo quedaron los comisionados municipales electos en el interior de Santiago del Estero

El Frente Cívico se consolidó en varios departamentos, mientras que otros mandatarios locales renovaron sus mandatos en una jornada electoral que transcurrió con normalidad en toda la provincia.

Hoy 21:25

Este domingo 26 de octubre, los santiagueños acudieron a las urnas para elegir a sus comisionados municipales, cargos que representan a las comunidades en la gestión local. La jornada se desarrolló con normalidad, sin incidentes significativos, y permitió renovar autoridades en varios departamentos de la provincia.

Entre los comisionados reelectos y electos, se destacan: