Cómo quedaron los comisionados municipales electos en el interior de Santiago del Estero

El Frente Cívico se consolidó en varios departamentos, mientras que otros mandatarios locales renovaron sus mandatos en una jornada electoral que transcurrió con normalidad en toda la provincia.
Este domingo 26 de octubre, los santiagueños acudieron a las urnas para elegir a sus comisionados municipales, cargos que representan a las comunidades en la gestión local. La jornada se desarrolló con normalidad, sin incidentes significativos, y permitió renovar autoridades en varios departamentos de la provincia.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Entre los comisionados reelectos y electos, se destacan:
- Gustavo Gómez: reelecto en Manogasta, departamento Silípica, con Moisés Fernández en segundo lugar y Rito Amaya en tercero.
- Héctor Alimir y Andrés Alimir: electos en Vinará (Frente Cívico).
- Marcos Bravo: ganó en Herrera.
- Luis Castillo: electo en Lugones.
- Claudia Díaz: comisionada de Pozo del Toba, departamento Juan Felipe Ibarra.
- Ramón Cárdenas: renovó su mandato como comisionado en Arraga, departamento Silípica, por otros cuatro años.
- Heriberto Giménez: electo en Weisburd.
- Chole Campos: electa en Las Tinajas, departamento Moreno.
- Marcelo Sánchez: electo en Villa Río Hondo (PJ).
- Sandra Bulacio: electa en Los Ovejeros.
- Cristina Rojas: electa en El Sauzal.
- Ramón González: electo en Sotelo (PJ).
- Carlos Lizárraga: electo en Pozuelos (Frente Cívico).
- Maximiliano Jiménez: electo en Lescano (Frente Cívico).
- Eduardo Palomino: electo en Amicha (Frente Cívico).
- Elimena Jiménez: electa en Pozo del Arbolito.
- Franco Castro: electo en Gramilla (Frente Cívico).
- Rubén Talavera: electo en Charco (PJ).
- Ramón Navarro: electo en Tres Cruces (Frente Cívico).