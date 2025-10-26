Carlos Silva Neder fue electo vicegobernador: "El pueblo depositó su confianza y seguiremos trabajando"

El Frente Cívico obtuvo más del 70% de los votos y Silva Neder acompañará en la fórmula a Elías Suárez.

Hoy 23:01

El Frente Cívico por Santiago obtuvo un contundente triunfo en las elecciones de este domingo, y Carlos Silva Neder, fue electo vicegobernador, consolidando la continuidad del proyecto político que lidera el doctor Gerardo Zamora desde hace dos décadas.

En su discurso, Silva Neder expresó su “inmensa alegría y orgullo” por el respaldo recibido y agradeció “a toda la militancia, a los cuadros dirigenciales y al pueblo de Santiago del Estero por confiar en este proyecto político”. “Es deber de todo dirigente político agradecer cuando el pueblo deposita su confianza. Haber sido parte de esta lista y representar a este espacio es un honor”, señaló emocionado.

El vicegobernador electo destacó el liderazgo histórico de Zamora, a quien calificó como “un visionario que en 2004 convocó a la unidad del pueblo santiagueño”.

“Gracias a esa unidad estamos construyendo este Santiago de progreso, y desde el 10 de diciembre vamos a seguir haciéndolo, con experiencia y compromiso. Vamos a ratificar este camino de desarrollo y justicia social”, concluyó.