Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 OCT 2025 | 20º
X
Locales

Elías Suárez celebró el contundente triunfo: “Vamos a seguir construyendo una provincia para todos”

El nuevo gobernador agradeció el respaldo del pueblo santiagueño y reafirmó su compromiso con el federalismo, la producción y los trabajadores.

Hoy 22:38
Elías Suárez
Elías Suárez

Con el 74,08% de las mesas escrutadas, la fórmula del Frente Cívico por Santiago, encabezada por Elías Suárez como gobernador y Carlos Silva Neder como vicegobernador, se impuso con más del 70% de los votos en las elecciones de este domingo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la sede partidaria, el nuevo Gobernador de la provincia, Elías Suárez expresó su gratitud al pueblo santiagueño y destacó la confianza depositada en el proyecto político de unidad que desde hace años viene transformando la provincia. “Muchas gracias al pueblo de la provincia de Santiago del Estero por respaldar este proyecto de unidad. Me siento muy honrado y comprometido con este mandato”, expresó emocionado.

Te recomendamos: Elías Suárez ganó con contundencia y es el nuevo gobernador de Santiago del Estero

El gobernador electo aseguró que el nuevo periodo de gestión mantendrá como ejes centrales el desarrollo productivo, la inclusión y la defensa del federalismo. “Este proyecto crece en conjunto con nuestra provincia. Vamos a seguir construyendo una provincia para todos. Vamos a generar todo el proceso de producción que la provincia necesita”, afirmó, al tiempo que sostuvo que su gobierno continuará trabajando por el crecimiento equitativo de cada región del territorio santiagueño.

En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer el federalismo y responder a las demandas históricas de la provincia: “Sin duda, en nuestra agenda está lo que tiene que ver con el federalismo. Vamos a responder a esos intereses que la historia le ha dado a nuestra provincia”, manifestó Suárez, marcando una continuidad con la política de desarrollo territorial impulsada en los últimos años.

Asimismo, el mandatario electo destacó el compromiso del pueblo trabajador y el acompañamiento de la militancia en este nuevo desafío. “La Madre de Ciudades continuará creciendo con el esfuerzo de su gente. Vamos a escuchar a todos los santiagueños, sobre todo a los trabajadores de la provincia. El compromiso de Gerardo Zamora también es el mío. Tenemos un compromiso con esa militancia, gracias a todos por seguir acompañándonos”, expresó.

Con un discurso enfocado en la continuidad y el crecimiento, Elías Suárez cerró la jornada electoral asegurando que el Frente Cívico seguirá impulsando políticas que promuevan el desarrollo productivo, la inclusión social y el fortalecimiento institucional.

TEMAS Frente Cívico por Santiago Elías Suárez Elecciones 2025

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Viajó de Chaco a La Banda para conocer a una joven y terminó denunciado por acoso
  2. 2. Sin Mastantuono, Real Madrid festejó en el clásico ante Barcelona y se afianza como líder
  3. 3. ¿Se puede ir a votar con el DNI digital? Estos son los documentos válidos para emitir el voto en las elecciones 2025
  4. 4. Santiago del Estero elige gobernador, legisladores y autoridades municipales este domingo
  5. 5. En vivo: seguí minuto a minuto las Elecciones 2025 en Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT