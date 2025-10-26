Ingresar
Mauricio Macri felicitó a Milei por el triunfo electoral y pidió “no perder la oportunidad de transformar el país”

El expresidente celebró el resultado obtenido por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y expresó su apoyo al Gobierno.

Hoy 23:15

Una hora después de conocerse los resultados oficiales de las elecciones legislativas 2025, el expresidente Mauricio Macri felicitó al presidente Javier Milei y a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) por el triunfo nacional.

Mis felicitaciones a LLA, al presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio”, escribió el líder del PRO en su cuenta de X. Aseguró que el resultado “renueva las esperanzas” y llamó a aprovechar este momento político para impulsar transformaciones profundas.

No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, agregó Macri en su mensaje.

Durante la jornada, el exmandatario también había dialogado con la prensa luego de emitir su voto en Palermo. En esa ocasión, pidió “tranquilidad a los mercados” y manifestó su deseo de que el Gobierno “refuerce su equipo y consolide la gobernabilidad”, al considerar que ese es el reclamo principal de la sociedad.

Espero que el Gobierno emprenda la agenda de cambio que todo el mundo espera, con estabilidad y crecimiento”, señaló. Además, afirmó estar dispuesto a colaborar con el Ejecutivo en temas estructurales para “aportar al cambio y sostener la gobernabilidad”.

Consultado sobre su vínculo con el presidente, Macri aclaró que aún no se había comunicado con Milei, pero destacó: “Él sabe mi número, si necesita algo me va a llamar”.

Por último, el expresidente se mostró optimista sobre la reacción del mercado tras los comicios: “Espero un lunes tranquilo, con señales de estabilidad y confianza. Si hay una elección pareja, eso debería dar margen al Gobierno para profundizar los cambios que el país necesita”.

Con este mensaje, Mauricio Macri reforzó su respaldo político al oficialismo y se posicionó como un aliado estratégico del presidente Javier Milei en la nueva etapa política que se abre tras el contundente resultado electoral.

