Víctor Rosales fue electo intendente de Villa Atamisqui con el 53,5% de los votos

En segundo lugar se ubicó Roberto Brandán con el 44,1%.

Hoy 23:15

La ciudad de Villa Atamisqui fue una de las localidades santiagueñas que este domingo eligieron nuevas autoridades municipales y renovaron su Concejo Deliberante. Con un contundente 53,5% de los votos, el ingeniero Víctor Rosales, del Frente Encuentro Cívico, se impuso en los comicios y resultó electo intendente.

En segundo lugar se ubicó Roberto Brandán, del Partido Justicialista, con el 44,1%, mientras que Víctor Rodríguez, de La Libertad Avanza, obtuvo el 2,35% de los sufragios.

La jornada electoral en Villa Atamisqui se desarrolló con normalidad y amplia participación ciudadana, marcando un nuevo capítulo político para la ciudad, que inicia una etapa de renovación en su conducción local.

TEMAS Elecciones 2025

