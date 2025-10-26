Virginia Gallardo será diputada nacional: “Sumamos gente que entiende que este es el camino”

La candidata de La Libertad Avanza reaccionó apenas se conocieron los primeros resultados de las Elecciones Legislativas.

26/10/2025

Luego de conocerse los primeros resultados de las Elecciones Legislativas, favorables para La Libertad Avanza, una de las voces de esta agrupación que se pronunció fue Virginia Gallardo, elegida diputada nacional por Corrientes.

“Al parecer, los resultados son todos muy buenos a nivel país, que es lo que nos importa”, dijo en relación con el primer balance de los comicios.