Victorio Formini es el nuevo intendente de Beltrán al ganar con el 46% de los votos

Este domingo se renovaron las autoridades en la ciudad del departamento Robles.

26/10/2025

La ciudad de Beltrán eligió este domingo a sus nuevas autoridades municipales, en el marco de las elecciones concurrentes desarrolladas en toda la provincia. Con el 46% de los votos, Victorio Formini se impuso en la contienda local y resultó electo intendente, superando al candidato del Partido Justicialista, que obtuvo el 33,5%.

Beltrán fue una de las tres intendencias que este domingo renovaron sus autoridades y el Concejo Deliberante, en una jornada que se desarrolló con normalidad y una importante participación ciudadana.

El triunfo de Formini consolida una nueva etapa de conducción local, con expectativas de gestión centradas en el crecimiento urbano, la mejora de los servicios públicos y el fortalecimiento del desarrollo comunitario en la ciudad.