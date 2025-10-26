Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 OCT 2025 | 19º
X
Locales

Victorio Formini es el nuevo intendente de Beltrán al ganar con el 46% de los votos

Este domingo se renovaron las autoridades en la ciudad del departamento Robles.

26/10/2025
formini Beltran

La ciudad de Beltrán eligió este domingo a sus nuevas autoridades municipales, en el marco de las elecciones concurrentes desarrolladas en toda la provincia. Con el 46% de los votos, Victorio Formini se impuso en la contienda local y resultó electo intendente, superando al candidato del Partido Justicialista, que obtuvo el 33,5%.

Beltrán fue una de las tres intendencias que este domingo renovaron sus autoridades y el Concejo Deliberante, en una jornada que se desarrolló con normalidad y una importante participación ciudadana.

El triunfo de Formini consolida una nueva etapa de conducción local, con expectativas de gestión centradas en el crecimiento urbano, la mejora de los servicios públicos y el fortalecimiento del desarrollo comunitario en la ciudad.

TEMAS Elecciones 2025

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elías Suárez ganó con contundencia y es el nuevo gobernador de Santiago del Estero
  2. 2. Elías Suárez celebró el contundente triunfo: “Vamos a seguir construyendo una provincia para todos”
  3. 3. Nicole Neumann contó cómo quedó su casa tras el temporal en Buenos Aires
  4. 4. María Corina Machado acusó a Maduro de “declarar la guerra a los venezolanos” y respaldó la ofensiva de Trump contra el narcoterrorismo
  5. 5. Luego de ganar las elecciones, Milei convocó a los gobernadores: “Queremos invitarlos a discutir los nuevos acuerdos”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT