Violenta gresca en Quimilí: dos personas resultaron heridas con arma blanca en el barrio Triángulo

El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando un hombre atacó a su expareja y a otro individuo. Las víctimas debieron ser trasladadas a centros de salud y la Policía investiga las causas del incidente.

Hoy 23:38

Un violento hecho se registró este domingo alrededor de las 17:30 horas en el barrio Triángulo de la ciudad de Quimilí, donde dos personas resultaron heridas con arma blanca tras una gresca que conmocionó a los vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros informes, el agresor fue identificado como Juan Argañaraz, quien sería expareja de una de las víctimas. Por motivos que aún se investigan, se habría producido una fuerte discusión que terminó con un violento ataque.

Las víctimas fueron identificadas como Marcelo Javier Abregu, de 37 años, quien sufrió heridas de arma blanca y fue trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad Capital; y Yesica del Valle Paladea, también de 37 años, domiciliada en el paraje Santa Rosa, zona rural de Quimilí, quien sufrió un corte en el brazo derecho. Afortunadamente, su lesión no reviste gravedad.

Personal policial se encuentra trabajando en el lugar y realizó las primeras actuaciones para determinar los pormenores del hecho, mientras se aguardaba la evolución médica de los heridos y la situación judicial del presunto agresor.