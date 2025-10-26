Ingresar
Axel Kicillof tras la derrota en PBA: “Milei se equivoca si festeja este resultado”

El Gobernador reconoció el triunfo de LLA sobre Fuerza Patria y apuntó contra el gobierno nacional.

26/10/2025

Axel Kicillof habló pasadas las 23 del domingo luego de la derrota en las elecciones legislativas nacionales. “Les quiero agradecer el aguante en toda la provincia a Fuerza Patria”, comenzó el gobernador. “El pueblo bonaerense dio un enorme ejemplo cívico y de democracia. Se votó en paz”, señaló.

Además, agradeció a todos los candidatos de la lista del peronismo. También destacó la participación de los intendentes y de Sergio Massa y Máximo Kirchner en el acto, a la vez que sumó a todos los dirigentes del espacio en el saludo. Y hubo un mensaje destacado a Cristina Kirchner, a quien volvió a definir como “injustamente detenida”.

“Son resultados muy ajustados, con una mínima diferencia en nuestra contra, pero que nos permitió renovar a los 15 diputados y sumar uno más”, destacó el Gobernador. Y añadió: “16 diputados de Fuerza Patria a defender nuestra provincia y nuestras ideas al Congreso”.

“Se equivoca Milei si festeja este resultado y pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo”, aseguró el mandatario. “Ni miedo ni tristeza, ni resignación, más trabajo, más militancia, más organización y más fuerza”, expresó Kicillof.

Tenemos que construir una alternativa de gobierno. El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo”, finalizó.

Kicillof fue el único orador de un escenario con muy pocos dirigentes, una postal opuesta a lo que fue la victoria del 7 de septiembre. El dato es que estuvo presente el líder de La Cámpora en esta oportunidad, ausente en las legislativas bonaerenses.

Y la foto con Sergio Massa en un extremo y Máximo Kirchner en el otro es tal vez la muestra de lo que se intentará en el peronismo de acá en adelante: mantener la unidad a como de lugar.

