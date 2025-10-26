José Emilio Neder: “Mi compromiso seguirá siendo con Santiago del Estero y los santiagueños”

El reelecto senador nacional por Fuerza Patria Peronista recibió el efusivo saludo y las felicitaciones de la militancia.

José Emilio “Pichón” Neder, reelecto senador nacional por Fuerza Patria Peronista, siguió los resultados electorales en la sede central del Partido Justicialista, donde recibió el efusivo saludo y las felicitaciones de la militancia congregada.

Al hablar ante los medios, en principio agradeció “a todo el pueblo santiagueño por haberse expresado en las urnas con una muy importante participación que fortalece la democracia”, a la vez que efectuó un especial reconocimiento “a la militancia peronista, que a lo largo y a lo ancho del territorio llevó adelante un intenso trabajo plasmando este resultado tanto para senador y diputado, como además para obtener una significativa cantidad de legisladores provinciales y comisionados municipales”.

Asimismo, saludó y felicitó “al gobernador electo Elías Suárez y al vicegobernador Carlos Silva Neder, deseándoles el mayor de los éxitos para su próxima gestión”.

Finalmente, resaltó: “Mi compromiso como senador nacional seguirá siendo defender a la salud y la universidad pública, a los discapacitados, a los jubilados, a las PyMES que son las mayores generadoras de empleo en nuestro país, a los trabajadores, a los intereses de la provincia de Santiago del Estero y de cada santiagueño”.