Donald Trump felicitó a Javier Milei: "El pueblo justificó nuestra confianza en él"

Tras el categórico triunfo de La Libertad Avanza, el mandatario de Estados Unidos felicitó al Presidente: “¡Está haciendo un trabajo excelente!”.

Hoy 02:04

El proyecto del presidente Javier Milei obtuvo un respaldo contundente en las elecciones legislativas nacionales al superar el 40% de los votos en todo el país: La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires, y relegó a Fuerza Patrian al segundo lugar. Tras conocerse estos resultados, Donald Trump felicitó al Presidente tras el triunfo, calificando la victoria como “aplastante” y asegurando: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.

La victoria del oficialismo en las elecciones legislativas representó un alivio para Milei, quien recibió un apoyo clave de Washington en las semanas previas a la votación. Trump consideró este resultado como un éxito compartido, dada la relación de alianza entre ambos líderes.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, escribió el mandatario estadounidense a través de su cuenta de Truth.

Trump se encuentra en plena gira por Asia. Este lunes partió rumbo de Malasia rumbo a Japón, tras reunirse con Lula da Silva en la primera etapa del viaje, en el que busca concretar un acuerdo comercial relevante con China.