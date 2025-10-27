Pese a la derrota de Fuerza Patria, Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a los militantes

La expresidenta salió a saludar desde su casa en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, y fue ovacionada pese al clima de bronca por los resultados de las elecciones legislativas.

Hoy 08:05

La noche del domingo dejó una postal inesperada en el corazón de Constitución: Cristina Kirchner salió al balcón de su casa, donde cumple prisión domiciliaria, y bailó al ritmo de los bombos frente a cientos de militantes que, minutos antes, se iban con bronca por la derrota electoral.

Desde temprano, la esquina de San José y Humberto Primo se transformó en el epicentro del peronismo. Los seguidores de la expresidenta llegaron con banderas y bombos. El clima era de fiesta y expectativa, pero la alegría se fue apagando a medida que los primeros resultados confirmaban la victoria del Gobierno a nivel nacional, en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires.

Pasadas las 21.30, la militancia empezaba a desconcentrar. Algunos se iban cabizbajos, otros se quedaban insistiendo por un saludo de la exmandataria. Entre gritos de “fraude” y caras largas, una luz se encendió en el balcón de San José 1111 y la expectativa volvió a crecer.

A las 21.45, Cristina Kirchner apareció. Saludó, hizo gestos de corazón y se animó a bailar, sonriente, durante diez minutos. La ovación fue inmediata: aplausos, cánticos y celulares en alto para registrar el momento. La expresidenta se mostró alegre, a pesar de la derrota, y se retiró minutos después, dejando a la militancia encendida.