Derrape fatal en Villa Río Hondo: un joven muerto y otros dos heridos

El trágico accidente se produjo durante la madrugada de este lunes sobre la Ruta Provincial N° 333, en un tramo con baja visibilidad. La identidad de la víctima fatal y los heridos.

Hoy 07:42

Un violento derrape ocurrido durante la madrugada de este lunes terminó con la vida de un joven y dejó a otras dos personas con heridas de distinta consideración, sobre la Ruta Provincial N° 333, en un tramo sin iluminación, en jurisdicción de Villa Río Hondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro vial se registró alrededor de las 3.40, a la altura de una lomada ubicada frente a una panadería de la zona. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor de la motocicleta —una Bajaj Rouser 160 cc de color gris oscuro— habría derrapado por causas que se investigan, en un sector con muy baja visibilidad debido a la falta de alumbrado público, situación que se habría visto agravada por un corte de energía tras las lluvias.

Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes salieron despedidos y quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica. Al arribar al lugar, personal policial y sanitario constató que uno de ellos no presentaba signos vitales.

La víctima fatal fue identificada como Franco Silva, con domicilio en la localidad de Sotelillos. El cuerpo fue trasladado por personal de Bomberos a la morgue del Hospital Independencia, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

En tanto, los otros dos ocupantes fueron trasladados de urgencia al CIS Termas. Se trata de Agustín Galván, de 21 años, domiciliado en el barrio San Lorenzo, quien permanece en estado crítico, entubado y sometido a estudios tomográficos, y Cristina Beatriz Palomino, de 30 años, con domicilio en Chañar Pozo de Arriba, quien se encuentra fuera de peligro y presenta lesiones de carácter leve.

Fuentes policiales indicaron que no se descarta la posible participación de otro motovehículo en el hecho, el cual habría sido retirado del lugar antes de la llegada del personal policial.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría Comunitaria de Villa Río Hondo, con colaboración de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes. La causa quedó a cargo de la fiscal de turno, Dra. Pérez Vicens, quien dispuso el secuestro preventivo del rodado y una serie de medidas judiciales para esclarecer las circunstancias del siniestro.